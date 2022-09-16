В Сыктывкаре назначили дату выборов нового мэра города

В столице Коми назначили дату выборов мэра города. Об этом сообщили на заседании постоянных комиссий Совета Сыктывкара.

Согласно решению депутатов, мэра в Сыктывкаре намерены выбрать 6 декабря 2022 года. Решение принято единогласно. Избирательная комиссия будет состоять из 8 человек. 4 из них назначат в правительстве, еще 4 в администрации.