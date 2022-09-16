В Сыктывкаре осудят врача, который выдавал поддельные сертификаты о вакцинации

В столице Коми рассмотрят дело в отношении экс-заместителя главврача Сыктывкарской городской больницы. Обвинение: мелкое взяточничество и должностные преступления.

Согласно материалам следствия, в 2021 году врач занималась внесением в реестр вакцинированных от ковида. Воспользовавшись своими возможностями, она внесла туда 30 человек, которые фактически не прививались. Среди них были родственница и дочь подсудимой. Несколько человек врач внесла в реестр не просто так, а за взятку в виде косметологических услуг, правда, не превышающих в своей стоимости 10 тысяч рублей.