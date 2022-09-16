Сбер выступил генеральным партнёром Российской недели государственно-частного партнёрства

Сбер в статусе генерального партнёра принял участие в крупнейшем мероприятии, посвящённом привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры, — Российской неделе государственно-частного партнёрства.

Эксперты Сбера приняли участие в ключевых мероприятиях форума, в том числе направленных на выработку новых законодательных инициатив, единой системы государственной поддержки, разработку новых форматов взаимодействия участников рынка государственно-частного партнёрства. Участники обсудили внедрение в регионах нового инвестиционного стандарта, цель которого — создание условий для привлечения большего числа инвесторов. Были представлены комплексные отраслевые решения Сбера, в том числе для туризма и ЖКХ, направленные на создание качественной и современной инфраструктуры.

Все участники дискуссий отметили, что принимаемые меры по поддержке инфраструктурных проектов стимулируют инвесторов к активной работе на рынке ГЧП-проектов, для сохранения этого тренда необходима систематизация и стандартизация государственных программ поддержки.

Экспертное сообщество также отметило, что в текущем состоянии законодательный базы нежелательны радикальные поправки, но будет иметь позитивный эффект точечная настройка.