Сбер предложил включить банки в пилотный проект ЦБ по партнёрскому финансированию. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в рамках IV Российского исламского экономического форума, который проводится в городе Каспийске Республики Дагестан.

По данным банка, именно кредитные организации зарекомендовали себя в качестве центра существующей на сегодня экспертизы в области партнёрского финансирования, которая была реализована в России в виде отдельных проектов/продуктов. В частности, Сбербанк уже запустил ряд продуктов: халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платёжные и текущие счета, а также расчётно-кассовое обслуживание.

В числе других предложений Сбербанка — наличие у участника проекта собственного или внешнего шариатского совета, уполномоченного делать выводы о соответствии деятельности принципам партнёрского финансирования; наличие «на полке» продуктов, в отношении которых существует сертификат о соответствии от Шариатского совета; ведение обособленного учёта операций, осуществляемых на принципах партнёрского финансирования.