В Коми собирают помощь для детей-отказников

Жителей Коми просят помочь детям, которых изъяли из семей и детских домов. Малышам нужны предметы первой необходимости, гигиенические средства и другие принадлежности для детей. Принимать их пожертвования будет благотворительный фонд "Детская больница".
Сбор организовали инициативные группы жителей столицы Коми.
Детям необходимы такие вещи как памперсы любых размеров, влажные салфетки, ватные диски и палочки, жидкое мыло, электронные градусники, бутылочки, чайники из нержавейки для смесей, а также два обогревателя для отделений. Где размещены малыши.
Отметим, что вещи уже начали поступать в фонд. В основном это памперсы. Подчеркнем также, что бывшие в употреблении вещи или игрушки не принимаются. Пожертвования можно доставить самостоятельно в больницу по улице Пушкина, 116/6. Для этого нужно обратиться в справочную, где их примут.