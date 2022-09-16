В Коми собирают помощь для детей-отказников

Жителей Коми просят помочь детям, которых изъяли из семей и детских домов. Малышам нужны предметы первой необходимости, гигиенические средства и другие принадлежности для детей. Принимать их пожертвования будет благотворительный фонд "Детская больница" .

Детям необходимы такие вещи как памперсы любых размеров, влажные салфетки, ватные диски и палочки, жидкое мыло, электронные градусники, бутылочки, чайники из нержавейки для смесей, а также два обогревателя для отделений. Где размещены малыши.

Отметим, что вещи уже начали поступать в фонд. В основном это памперсы. Подчеркнем также, что бывшие в употреблении вещи или игрушки не принимаются. Пожертвования можно доставить самостоятельно в больницу по улице Пушкина, 116/6. Для этого нужно обратиться в справочную, где их примут.