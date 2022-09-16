Онколог назвал опасный вкусовой симптом

Врач-онколог, хирург Иван Карасев объяснил, какие изменения со стороны ЖКТ указывают на необходимость как можно скорее пройти гастроскопию. Такое исследование желудка помогает вовремя выявить и обезвредить рак на ранней стадии без последствий.

"Если ничего не болит, то это не значит, что гастроскопия вам не нужна. В вашем случае наоборот необходимо проходить обследование с регулярностью 1 раз в 3-5 лет. Куда проще убедиться, что со здоровьем все в порядке, и спать спокойно", — отметил врач.

Он также перечислил симптомы, при которых откладывать проверку точно не надо. При этом не стоит заранее настраивать себя на худший сценарий. Так, не стоит игнорировать острую боль в эпигастральной области или в правом подреберье, тошноту, регулярные боли в желудке после еды и натощак, изжогу. Кроме того, многие пациенты, которые жалуются на недомогание со стороны ЖКТ, отмечают такой симптом, как изменение вкусовых ощущений — когда, например, пища кажется чрезмерно острой, соленой или сладкой. Иногда ощущение характеризуется возникновением вкусового ощущения малой интенсивности, вплоть до полного отсутствия вкуса.