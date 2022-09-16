Онколог назвал опасный вкусовой симптом

Врач-онколог, хирург Иван Карасев объяснил, какие изменения со стороны ЖКТ указывают на необходимость как можно скорее пройти гастроскопию. Такое исследование желудка помогает вовремя выявить и обезвредить рак на ранней стадии без последствий.
"Если ничего не болит, то это не значит, что гастроскопия вам не нужна. В вашем случае наоборот необходимо проходить обследование с регулярностью 1 раз в 3-5 лет. Куда проще убедиться, что со здоровьем все в порядке, и спать спокойно", — отметил врач.
Он также перечислил симптомы, при которых откладывать проверку точно не надо. При этом не стоит заранее настраивать себя на худший сценарий. Так, не стоит игнорировать острую боль в эпигастральной области или в правом подреберье, тошноту, регулярные боли в желудке после еды и натощак, изжогу. Кроме того, многие пациенты, которые жалуются на недомогание со стороны ЖКТ, отмечают такой симптом, как изменение вкусовых ощущений — когда, например, пища кажется чрезмерно острой, соленой или сладкой. Иногда ощущение характеризуется возникновением вкусового ощущения малой интенсивности, вплоть до полного отсутствия вкуса.
"Пока вы не будете четко понимать истинную природу своих недомоганий, вы не сможете получить эффективного лечения", — подчеркнул врач, добавив, что гастроскопия является одним из лучших способов посмотреть, что происходит в ЖКТ.
"Ни один из других методов обследования не в состоянии дать вам такой полной картины", — заключил специалист, пишет «РГ».