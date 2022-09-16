В Коми потеплеет до +20 градусов: погода на 16 сентября

В эту пятницу синоптики порадовали жителей Коми очень благоприятным прогнозом. Последний рабочий день недели будет не только солнечным, но и по-настоящему теплым. Подробнее об этом рассказали в ЦГМС региона.

Согласно прогнозам метеорологов, 16 сентября в столице Коми и Объячево ожидается +16… +18С. В Троицко-Печорске настоящее бабье лето — потеплеет до +18… +20 градусов.. В Усть-Цильме и Воркуте +13… +15 и дожди. В Ухте и Печоре — в районе +17… +19С. Усинск и Инта тоже не отстают: +15… +17. Возможен дождь.