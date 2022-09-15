Стоматолог назвал главные мифы о здоровье зубов

Ложные утверждения о здоровье полости рта все еще распространены в сознании пациентов, констатировал врач-стоматолог с 25-летним стажем Капил Кхурана. В беседе с "Лентой.ру" он развеял основные мифы, в которые верят люди.
Отбеливание зубов вредно и опасно. Ошибочное суждение большинства людей о том, что белые зубы — синоним здоровых зубов, а также блистательные белоснежные улыбки знаменитостей мотивируют все больше пациентов обращаться к стоматологам за отбеливанием зубов, отметил врач. Несмотря на это, остаются и те, кто не доверяет этой процедуре и считает, что она повреждает зубную эмаль.
"Это миф. Отбеливать зубы можно в кабинете у специалиста или в домашних условиях самостоятельно, главное в любом случае перед этим пройти обследование у стоматолога, так как отбеливание рекомендуется проводить только на здоровых зубах. Иначе оно действительно будет вредить, особенно тем, у кого повышена чувствительность зубов, раздражены десны или ослаблена зубная эмаль", — объяснил Кхурана.
Если ничего не болит — зубы здоровы. Несмотря на постоянные советы с детства регулярно посещать зубного врача, многие россияне живут по принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». А страх перед стоматологами приводит к следующему распространенному мифу: если нет зубной боли, значит, нет повода посещать специалиста, констатировал врач.
По его словам, многие проблемы с зубами не сразу проявляются через боль. Так, кариес и заболевания десен могут развиваться незаметно, пока не станет слишком поздно, и именно поэтому самым важным моментом в стоматологии остается профилактика.
"Раз в полгода ходить к стоматологу вне зависимости от симптомов — самая выгодная инвестиция, чтобы не расплачиваться здоровьем и деньгами потом", — убежден эксперт.
Жесткая чистка делает зубы чище.
"Представление о том, что, чем интенсивнее усилия, тем лучше результат, в стоматологии ошибочно. Слишком агрессивная чистка зубов или использование жесткой зубной щетки без рекомендации стоматолога не делает зубы чище, а разрушает защитный слой эмали", — предупредил Кхурана.
На его взгляд, лучшее решение, чтобы избежать повреждения зубной эмали и десен, — это использование зубной щетки мягкой или средней жесткости. При правильной технике они будут не менее эффективными и более безопасными, подчеркнул врач. А чтобы точно быть уверенным в правильной интенсивности чистки зубов, он посоветовал пользоваться электрическими зубными щетками с индикатором нажима или датчиком давления.
Нужно удалять зубы мудрости.
"Зубы мудрости — это колесо фортуны. Кому-то они доставляют ужасный дискомфорт, а кто-то даже не замечает их появления. Удалять все зубы мудрости, вопреки мифам об этом, нет необходимости, если они прорезаются и функционируют без боли и мучений", — отметил стоматолог.
При этом дополнительными сигналами к решению все-таки распрощаться с зубами мудрости, по его словам, могут стать инфекции мягких тканей в этих местах, заполненные жидкостью мешочки, кариес, заболевания десен. Окончательное решение об удалении можно получить после обследования у стоматолога.
Сахар — единственная причина возникновения кариеса. Это очередной миф, в который продолжают верить люди, рассказал Кхурана. Во-первых, кариес вызывает не только сам сахар, а продукты с высоким содержанием углеводов. Но даже не они провоцируют кариес — их длительное нахождение во рту заставляет бактерии вырабатывать кислоты, ведущие к развитию кариеса.
"Чтобы снизить риск возникновения кариеса, важно употреблять меньше сладкого, мучного, жареного, постараться снизить потребление газированных напитков", — указал специалист.
Во-вторых, продолжил он, помимо сладостей причиной кариеса часто является курение, так как оно способствует накоплению бактерий, зубного налета и зубного камня, что впоследствии приводит к кариесу.
"Лучшим решением может стать полный отказ от курения, так как помимо кариеса оно приводит к неприятному запаху изо рта, заболеваниям десен, язвам, раку полости рта. Но если отказаться от табачных изделий не представляется возможным, то важно соблюдать гигиену полости рта и вовремя посещать зубного врача", — подытожил стоматолог.