Стоматолог назвал главные мифы о здоровье зубов

Ложные утверждения о здоровье полости рта все еще распространены в сознании пациентов, констатировал врач-стоматолог с 25-летним стажем Капил Кхурана. В беседе с "Лентой.ру" он развеял основные мифы, в которые верят люди.

Отбеливание зубов вредно и опасно. Ошибочное суждение большинства людей о том, что белые зубы — синоним здоровых зубов, а также блистательные белоснежные улыбки знаменитостей мотивируют все больше пациентов обращаться к стоматологам за отбеливанием зубов, отметил врач. Несмотря на это, остаются и те, кто не доверяет этой процедуре и считает, что она повреждает зубную эмаль.

"Это миф. Отбеливать зубы можно в кабинете у специалиста или в домашних условиях самостоятельно, главное в любом случае перед этим пройти обследование у стоматолога, так как отбеливание рекомендуется проводить только на здоровых зубах. Иначе оно действительно будет вредить, особенно тем, у кого повышена чувствительность зубов, раздражены десны или ослаблена зубная эмаль", — объяснил Кхурана.

Если ничего не болит — зубы здоровы. Несмотря на постоянные советы с детства регулярно посещать зубного врача, многие россияне живут по принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». А страх перед стоматологами приводит к следующему распространенному мифу: если нет зубной боли, значит, нет повода посещать специалиста, констатировал врач.

По его словам, многие проблемы с зубами не сразу проявляются через боль. Так, кариес и заболевания десен могут развиваться незаметно, пока не станет слишком поздно, и именно поэтому самым важным моментом в стоматологии остается профилактика.