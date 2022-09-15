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Поезд с детьми из Коми эвакуировали в Краснодарском крае из-за сообщения о минировании

Поезд с детьми из Коми эвакуировали в Краснодарском крае из-за сообщения о минированииФото с Гугл Карты

Поезд Анапа-Воркута с детьми из Сыктывкара проверили на наличие взрывчатки. Сигнал о минировании поступил в ночь с 14 на 15 сентября. Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” сообщили в Сыктывкарском линейном управлении МВД России на транспорте.

Тепловоз задержали около 00:00 часов сотрудники правоохранительных органов на станции Лихая Краснодарского края. На поезде ехали домой дети, которые возвращались с детских лагерей.

“Мне дочка позвонила в 00:38 со словами, что их поезд эвакуировали. Минут сорок держали их, пока не подтвердили, что ничего нет”, — сообщила мама одной из детей, которые ехали на поезде.

По словам женщины, на поезде кроме ее дочери был еще ее племянник.

“Я очень испугалась. Всю ночь не спала из-за стресса. Как рассказала дочь, их подняли и на сборы дали 30 секунд. Сказали взять только теплые вещи, что есть поблизости с ними и на выход”, — отметила родительница.

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