Поезд с детьми из Коми эвакуировали в Краснодарском крае из-за сообщения о минировании

Поезд Анапа-Воркута с детьми из Сыктывкара проверили на наличие взрывчатки. Сигнал о минировании поступил в ночь с 14 на 15 сентября. Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” сообщили в Сыктывкарском линейном управлении МВД России на транспорте.

Тепловоз задержали около 00:00 часов сотрудники правоохранительных органов на станции Лихая Краснодарского края. На поезде ехали домой дети, которые возвращались с детских лагерей.

“Мне дочка позвонила в 00:38 со словами, что их поезд эвакуировали. Минут сорок держали их, пока не подтвердили, что ничего нет”, — сообщила мама одной из детей, которые ехали на поезде.

По словам женщины, на поезде кроме ее дочери был еще ее племянник.