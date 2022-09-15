В Коми взлетели цены на успокоительные

В Коми поменялись цены на продукты, лекарства и непродовольственные товары. Об этом рассказали аналитики Комистата.

Согласно отчету ведомства, с 6 по 12 сентября в Коми выросла цена на свеклу, пшено, успокоительные таблетки и охлажденную куру. При этом овощи значительно скинули в цене. К примеру, помидоры стали дешевле сразу на 10% за килограмм. Та же ситуация с морковью. Они стоят 80 и 40 рублей соответственно.