В Коми взлетели цены на успокоительные

В Коми поменялись цены на продукты, лекарства и непродовольственные товары. Об этом рассказали аналитики Комистата.
Согласно отчету ведомства, с 6 по 12 сентября в Коми выросла цена на свеклу, пшено, успокоительные таблетки и охлажденную куру. При этом овощи значительно скинули в цене. К примеру, помидоры стали дешевле сразу на 10% за килограмм. Та же ситуация с морковью. Они стоят 80 и 40 рублей соответственно.
Килограмм мяса курицы теперь стоит около 189 рублей, а пшенная крупа 74 за килограмм.
Дороже стали и телевизоры. Средняя цена на них теперь составляет около 45,6 рублей.
Среди лекарств отмечен рост на успокоительные, но снижение цены на мази от царапин.