В Коми бабушка убила дедушку одним ударом ножа

В Усть-Куломском районе произошло убийство. Роковая ссора разразилась в доме пожилой пары. Подробности рассказали в Следственном комитете региона. По информации ведомства, это случилось в одном из частных домов. Пожилые люди разругались, и внезапно 64-летняя женщина схватила нож и вонзила его в бедро 63-летнего мужчины. Пострадавший истек кровью и скончался на месте.

Теперь на старости лет женщину ожидает суд за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Прокуратура вскоре утвердит обвинительное заключение и дело рассмотрят в суде.