Сбер начал перевод своих сайтов на российские сертификаты удостоверяющих центров

Сбер первым в стране начал установку сертификатов, выпущенных Удостоверяющим Центром Минцифры на все свои сайты, а также рабочие ресурсы и системы.

Данное решение обеспечит независимость банка от зарубежных удостоверяющих центров и гарантирует пользователям безопасный доступ к ресурсам Сбера.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сбер постоянно ведёт работу по замещению зарубежных вендоров и сервисов на отечественные разработки. В рамках этой программы мы первыми в стране начали заменять зарубежные сертификаты на отечественные. В ближайшее время на них будет переведён наш главный сайт sberbank.ru . Также на российские сертификаты перейдут и остальные сайты, ресурсы и системы Сбера. Это гарантирует бесперебойный и безопасный доступ наших клиентов к сервисам банка, обеспечивая их независимость от иностранных решений».

Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: