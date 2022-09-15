Ученые создали технологию, которая уничтожает рак за несколько часов

Ученые из Института Макса Планка создали уникальный способ уничтожения раковых клеток всего за несколько часов. Метод основан на самосборке молекул, которые принимают мощную форму в клеточной среде, эффективно лишая раковые клетки кислорода, сообщает портал Involta.
В основе исследования лежит технология, направленная на одну из ключевых метаболических функций клеток, так называемой АТФ, или аденозинтрифосфат. Эта молекула является основным носителем энергии в клетках, преобразуя химическую энергию от распада молекул пищи и распределяя ее для питания других клеточных процессов.
Как сообщает издание New Atlas, исследователи поставили цель перекрыть подачу АТФ, которая образуется по мере того, как митохондрии поглощают кислород и превращают его в молекулу.
Исследователи прибегли к помощи трипептида – препарата, содержащего платину. При попадании в клеточную среду препарат реагирует на эндогенную перекись водорода, стягивая её молекулы воедино, тем самым создавая крошечные волоски в тысячи раз тоньше человеческого волоса.
Наблюдая за происходящим, команда обнаружила, что волоски блокируют превращение кислорода в АТФ. Лабораторные тесты новой методики показали смерть раковых клеток в течение четырех часов.
Ученые отмечают, что для превращения этой технологии в безопасный клинический препарат для человеческого организма потребуются еще годы работы, но надеются, что это может привести к новым методам лечения трудноизлечимых состояний.