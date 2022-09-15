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Названы продукты и блюда, которые запрещены в школьном меню

Названы продукты и блюда, которые запрещены в школьном менюural-meridian.ru

Роспотребнадзор назвал продукты и блюда, запрещенные для питания в организованных коллективах уже более 30 лет, сообщается на сайте ведомства.

"Такие блюда как макароны по-флотски с фаршем, сырокопченые колбасы, яичница, макароны с яйцом, фаршированные блинчики, форшмак запрещены для питания в организованных коллективах уже более 30 лет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти блюда не проходят необходимую термическую обработку, обеспечивающую нужный уровень безопасности в течение двух часов с момента приготовления блюд.

Также отмечается, что в школьном меню не должно быть продуктов и блюд, вызывающих раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта и продуктов с высоким содержанием соли и сахара, жиров животного происхождения.

"Сегодня в школьном меню: блюда, соответствующие завтраку (каши, творожные и яичные блюда, овощи и фрукты, горячие напитки), обеду (овощные закуски, первые блюда, гарниры, основные мясные и рыбные блюда, мясные запеканки)", — добавляется в сообщении.

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