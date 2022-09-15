На перекрестке в Сыктывкаре столкнулись "КИА "и "Фольксваген", есть пострадавшие

В Сыктывкаре два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Есть пострадавший. Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” рассказали в ГИБДД по Сыктывкару.

На перекрестке улиц Пушкина и Гаражная 15 сентября в районе 8:30 утра произошла авария. Автомобиль “Киа” двигался по улице Пушкина и не уступил дорогу владельцу “Фольксваген Поло”, в результате чего произошло столкновение.