В Сыктывкаре мошенник заплатил 12 миллионов рублей, когда приставы арестовали его Rolex

Приставы Коми заставили мошенника вернуть 12 миллионов рублей в счет компенсации за свое преступление. Как им это удалось, рассказали в пресс-службе УФССП.
Должником оказался зарегистрированный в Сыктывкаре житель Москвы. Ранее он попался на мошенничестве в особо крупном размере. Он обещал человеку, что поможет освободить его брата от уголовного преследования, якобы используя связи в органах. Мужчина попрсил крупную сумму для дачи взятки.
Пока человек передавал деньги злоумышленнику, его брат дал признательные показания и был отпущен под домашний арест по инициативе следствия. Правда вскрылась, и мошенник стал скрываться, но все же попался и стал фигурантом уголовного дела.
Сумма ущерба, причиненная мошенником, составила 16 миллионов рублей. Московске приставы взыскали 4 из них, арестовав наручные часы Rolex, Cartier, Bovet и денежные средства в размере 664 260 рублей. Благодаря этому сыктывкарским приставам удалось взыскать остальные 12 миллионов. Должник также выплатил в федеральный бюджет 735 тыс. рублей исполнительского сбора.