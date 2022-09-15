В Сыктывкаре мошенник заплатил 12 миллионов рублей, когда приставы арестовали его Rolex

Приставы Коми заставили мошенника вернуть 12 миллионов рублей в счет компенсации за свое преступление. Как им это удалось, рассказали в пресс-службе УФССП.

Должником оказался зарегистрированный в Сыктывкаре житель Москвы. Ранее он попался на мошенничестве в особо крупном размере. Он обещал человеку, что поможет освободить его брата от уголовного преследования, якобы используя связи в органах. Мужчина попрсил крупную сумму для дачи взятки.