В Сыктывкаре изменится схема движения одного из автобусов

17 сентября в столице Коми пройдет "Кросс нации", в связи с чем в городе перекроют ряд улиц. По той же причине изменится схема движения маршрута №54 и его остановок. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкара.

Дороги перекроют с 09.00 до 13.00. Проехать будет нельзя по следующим улицам: