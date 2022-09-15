В Сыктывкаре изменится схема движения одного из автобусов

17 сентября в столице Коми пройдет "Кросс нации", в связи с чем в городе перекроют ряд улиц. По той же причине изменится схема движения маршрута №54 и его остановок. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкара.
Дороги перекроют с 09.00 до 13.00. Проехать будет нельзя по следующим улицам:
- по ул.Славы от пр. Бумажников (нечетная сторона) до ул.Мира;
- по ул.Мира от ул.Славы до ул.Комарова;
- по ул.Маяковского от ул.Мира до пр. Бумажников (нечетная сторона);
- по пр. Бумажников (нечетная сторона) от ул.Маяковского до ул.Славы;
- Спортивный переулок от ул.Мира до пр. Бумажников (нечетная сторона).
Автобус №54, соответственно, тоже изменит свой маршрут. Он будет следовать от проспекта Бумажников до улицы Комарова, затем к улице Мира, Менделеева и снова к проспекту Бумажников, а далее по стандартному маршруту.
В этот день не будет остановок улица Славы", "Веждино", "5-й микрорайон", "Больничный комплекс", "2-микрорайон" и "Дворец спорта".
Горожане смогут сойти на временных пунктах по улице Весенняя, и на проспекте Бумажников по нечетной стороне .