В России появится новый профессиональный праздник

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить документы для утверждения в России Дня госсанэпиднадзора, сообщается на сайте правительства.

"Новый профессиональный праздник — День Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора — будет отмечаться в России осенью. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства", — говорится в сообщении.

Праздничной датой предлагается сделать 15 сентября. Именно в этот день в 1922 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет "О санитарных органах республики". C тех пор работники санэпидслужбы считали этот день профессиональным праздником, хотя официально в общероссийский перечень праздничных дат его не включали.