Сыктывкарцу пришлось обращаться в полицию после ночи с незнакомкой из бара

Житель столицы Коми проспал на работу после ночи с незнакомкой из бара и обратился в полицию: телефон, который должен был его разбудить, исчез вместе с девушкой. Об этом рассказали в МВД.

В полицию Сыктывкара обратился 22-летний мужчина. Он заявил о краже телефона стоимостью около 9000 рублей и зарядного устройства к нему. Подозреваемой в преступлении сразу оказалась девушка из бара, с которой парень познакомился накануне.