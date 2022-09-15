Сыктывкарцу пришлось обращаться в полицию после ночи с незнакомкой из бара

Житель столицы Коми проспал на работу после ночи с незнакомкой из бара и обратился в полицию: телефон, который должен был его разбудить, исчез вместе с девушкой. Об этом рассказали в МВД.
В полицию Сыктывкара обратился 22-летний мужчина. Он заявил о краже телефона стоимостью около 9000 рублей и зарядного устройства к нему. Подозреваемой в преступлении сразу оказалась девушка из бара, с которой парень познакомился накануне.
Горожанин рассказал, что после небольшого времени вместе за алкогольными напитками он позвал девушку к себе домой. Утром сыктывкарец проснулся и обнаружил, что не только проспал на работу, но и остался и без новой знакомой, и без своего телефона.
Стражи порядка вскоре нашли девушку. Ей оказалась сыктывкарка 1988 года рождения. Она и правда похитила телефон, но воспользоваться им не смогла. Тогда она отнесла устройство в сервисный центр и сдала его за 500 рублей. Теперь, из-за такой ничтожной суммы ей придется отвечать по уголовной статье.