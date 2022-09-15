В Коми освободили от наказания инженера и командира "Боинга", виновных в жесткой посадке

В Усинске огласили приговор виновным в жесткой посадке самолета в феврале 2020 года. Виновных в результате заседания освободили от наказания. Почему, рассказали в объединенной пресс-службе судов Коми.

Согласно сообщению суда, инженера и командира Боинга 737-500 обвиняли в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации самолета, что стало причиной причинения крупного ущерба. В феврале 2020 года судно, на борту которого они работали, выполняло рейс Москва Усинск. В аэропорту пункта назначения самолет совершил жесткую посадку, столкнувшись со снежным бруствером. У авиатранспорта повредились стойки шасси с последующим их складыванием. Самолет ударился о взлетную полосу.