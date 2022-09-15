В Коми экс-сотрудников ГИБДД будут судить за взятки и подлог

Двух бывших сотрудников Госавтоинспекции из Ухты обвиняют в получении взяток и подлоге. Об этом сообщает "Комиинформ".
Известно, что 2020 году двое сотрудников ГИБДД совершили более 700 фактов регистрации автомобилей для коммерческой организации. В 646 случаях они осуществили процесс почти по закону, но повлияли на скорость выполнения осмотра за вознаграждение. В 63 случаях осмотра не было вовсе, но документы при этом заполнялись. Всего за свою помощь они получили 110 тысяч рублей.
Теперь их ожидает суд.
Отметим, что еще один сотрудник ГИБДД также осужден в Инте. За платную помощь в регистрации он получил 3,2 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф. Также подобное дело сейчас рассматривается в Сосногорске.