В Коми экс-сотрудников ГИБДД будут судить за взятки и подлог

Двух бывших сотрудников Госавтоинспекции из Ухты обвиняют в получении взяток и подлоге. Об этом сообщает "Комиинформ".

Известно, что 2020 году двое сотрудников ГИБДД совершили более 700 фактов регистрации автомобилей для коммерческой организации. В 646 случаях они осуществили процесс почти по закону, но повлияли на скорость выполнения осмотра за вознаграждение. В 63 случаях осмотра не было вовсе, но документы при этом заполнялись. Всего за свою помощь они получили 110 тысяч рублей.