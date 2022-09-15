Хирург рассказал, как царапина может стать смертельной

Обычная царапина может привести к серьезным заболеваниям и даже стать причиной смерти. Об этом заявил пластический хирург Евгений Добрейкин.
В беседе с "Пятым каналом" врач объяснил, что из-за повреждения кожи инфекция может попасть в общий кровоток, приводя к воспалению в организме — может начаться сепсис. Обычно организм способен противостоять инфекции, но если у человека слабый иммунитет или имеются серьезные хронические заболевания, она может привести к серьезным осложнениям.
Эксперт напомнил о недавнем трагическом случае в Перми, когда мужчина, работавший в бригаде проводников получил микротравму в виде ссадины на кистях. Спустя три дня у него развился сепсис, и мужчина скончался.
Чтобы предотвратить развитие такого печального сценария, врач советует обработать царапину антисептиком, после чего заклеить ее пластырем. Если повреждение долго не заживает — следует обратиться к врачу, пишет "РГ".