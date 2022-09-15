Курс на сбережение: в Республике Коми объем срочных вкладов в Сбербанке вырос в 3 раза

По итогам восьми месяцев 2022 года объем срочных вкладов, отрытых в Сбербанке в Республике Коми, вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 88,4 млн рублей.

Всего в Республике Коми за этот период открыто в Сбере 161 тысяча вкладов. Средняя сумма вклада по итогам восьми месяцев 2022 года в Республике Коми увеличилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 548 тысяч рублей.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: