Курс на сбережение: в Республике Коми объем срочных вкладов в Сбербанке вырос в 3 раза

По итогам восьми месяцев 2022 года объем срочных вкладов, отрытых в Сбербанке в Республике Коми, вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 88,4 млн рублей.
Всего в Республике Коми за этот период открыто в Сбере 161 тысяча вкладов. Средняя сумма вклада по итогам восьми месяцев 2022 года в Республике Коми увеличилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 548 тысяч рублей.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
«Мы наблюдаем постоянный рост объема срочных вкладов, выданных Коми отделением Сбербанка. Только за август текущего года количество выданных депозитов увеличилось на 11% и составило более 7,9 тысяч вкладов. В первую очередь это связано с удобством открытия и привлекательными предложениями. Так, например, сейчас действует выгодное предложение по вкладу «Лучший процент»: ставка до 7,5 % годовых и повышенные бонусы за покупки».
Открыть вклады можно в офисе Сбера с помощью сотрудников, через интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» или через своего закрепленного клиентского менеджера.