У рыб возникнт разногласия, а Тельцам придется делать выбор: гороскоп на 15 сентября

Точность и собранность - те качества, которые будут необходимы Овну в этот день. Звёзды рекомендуют избегать излишнего упрямства. Уходите от домыслов и тем более фантазий, так как обстоятельства вокруг будут требовать только фактов. Ничто не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Овна: «мне кажется» и «я думаю». Если Овен хочет отличиться, ему стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

В течение дня Телец будет неравнодушен к фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Тельцу удасться разобраться во всем и сделать всё правильно. Однако звезды предупреждают: если Телец не найдет достойное применение своей внимательности, то рискует растратить ее на пустяки.

Близнецы

Близнецы не будут рваться на первые роли, однако им отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Близнецов сложится командная работа, где нужно выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие – Близнецам важно понимать всю логику процесса: кто что делает и где пролегает их зона ответственности. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя явно им не подходит! В личной жизни Близнецам стоит проявить силу воли и не отдаваться свойственной им инфантильности.

Рак

Для Рака отличный день, чтобы завязать полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон полезных идей и сможет донести их до окружающих. Звезды гороскопа предвещают Раку, что может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неожиданной, обстановке. Вполне возможно, что это знакомство окажет влияние на его дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу, однако важно помнить, кого Раку стоит обходить стороной.

Лев

Астрологи настоятельно советуют Льву заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас множество идей! Неважно, идёт ли речь о карьерных планах Льва или же о том, как устроить свою личную жизнь. Звёзды предвещают самое удачное время для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в ранг первоочередных дел. Главное - продумать всё в деталях. Таким образом Лев сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!

Дева

У Девы есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ей (или ему) продвинуться вперед! Возможно, удастся услышать то, что не предназначалось для ваших ушей, но это сыграет вам на руку. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Дева сможет получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам. Однако, звёзды советуют проявить Девам гибкость, что для них не так-то просто, но это позволит не упустить шанс.

Весы

Весам стоит задуматься над тем, что в последнее время они делали не так, где совершили ошибку. День даст им возможность посмотреть на себя со стороны, объективно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Весы поторопились, сбились с пути или просто не довели дело до конца? Понять это – значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию и улучшить своё положение.

Скорпион

В каком-то вопросе от Скорпиона может потребоваться сделать выбор, и ему будет трудно принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют очевидные минусы и плюсы? Звезды советуют Скорпиону не торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, Скорпиону не стоит идти у нее на поводу. Возможно, удастся найти компромисс? А может быть, пока Скорпион думает, появится еще и третий вариант, который станет наилучшим.

Стрелец

Несмотря на житейский опыт Стрельца, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему понадобится консультация кого-то более опытного или же начальство возьмет Стрельца под свой личный контроль. Есть вероятность, что Стрелец почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, ему стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно. Это касается и личной жизни, звёзды рекомендуют Стрельцам не торопиться с выводами и взять паузу.

Козерог

Звезды гороскопа предлагают Козерогу задуматься о перспективах. День отлично подойдет для решения любых вопросов, связанных с финансами. Во всем, что касается денег, можно положиться на интуицию: она не подведет Козерога. Велики шансы заключить удачные сделки. Если вы возьметесь за решение какой-то новой задачи, то быстро поймете, как получить нужный результат. Вечер обещает приятные встречи. Он подойдет для общения с друзьями, обсуждения каких-то семейных дел и планов.

Водолей

Астрологи советуют Водолею ни в коем случае не смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет его к этому склонять, ведь этот знак очень любит приключения. Возможно, кто-то из знакомых попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Водолея в какие-то дела с использованием служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого не следует, иначе Водолей будет жалеть. В лучшем случае он навредит работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.

Рыбы

Рыбам в течение дня придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым незначительным и простым вопросам, у них могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и позиция руководства вряд ли будет совпадать с мнением Рыб, что может их расстроить. Однако здесь звезды гороскопа советуют уступить без боя, по крайней мере в этот день. А вот подготовиться ко второй половине сентября для Рыб лишним не будет.