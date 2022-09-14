В Сыктывкаре рабочие срубили рябину возле жилого дома без ведома жильцов

12 сентября около дома №22Б на улице Зои Космодемьянской рабочие без ведома жильцов срубили рябину. Дерево росло на дворовом участке.
“Я ехал домой, вижу у меня прямо во дворе рубят деревья. Я начал возмущаться, мол, что они творят. Они сказали, что у них есть постановление от администрации города. Они хотели уже на остальные деревья накинуться, но у меня получилось их разогнать”, — сообщил сыктывкарец Владимир Хлопов.
Через некоторое время после инцидента приехала девушка, представилась работником администрации города.
“Она сказала, что кто-то из соседей пожаловался на эти деревья, якобы они мешают ему”, — отметил сыктывкарец.
После того, как срубили рябины, рабочие свалили все ветки на растущие рядом цветы.
“Я сам сажал эти цветы, а они просто растоптали их. Выкинули ветки рябины на землю и уехали. До сих пор никто не убрал это”, — возмущается Владимир.