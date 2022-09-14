Глава ВОЗ спрогнозировал конец всемирной пандемии

Пандемия новой коронавирусной инфекции, которая продолжается почти три года, закончится в обозримом будущем. Такой прогноз сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейсус.

Пандемия, вызванная распространением коронавируса SARS-CoV-2, началась в конце 2019 года, первая вспышка была зафиксирована в Ухане (Китай). Вирус быстро распространился по всем странам, отличался высокой патогенностью и тем, что вызывает тяжелые осложнения не только у людей из групп риска, но и у вполне здоровых.