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В Сыктывкаре девушке отказались платить зарплату со словами “засранка, иди подмойся”

В Сыктывкаре девушке отказались платить зарплату со словами “засранка, иди подмойся”Фото из архива "Pro Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре девушке отказались платить зарплату со словами “засранка, иди подмойся”. В редакцию портала “Про Город Сыктывкар” обратилась Полина Безносикова, которая рассказала об обмане с деньгами в клининговой службе.

Девушка работала около года уборщицей в клининговой компании. Когда она устраивалась, работодатель отказался оформлять трудовой договор.

“Он просто отказывается делать хоть какой-либо договор. Даже никак не аргументировал это. Просто говорил, что сейчас пока нет времени. Все мои обязанности оговаривались устно. Я была в трудном финансовом положении, поэтому этот вопрос я поднимала не часто”, — прокомментировала Полина.

По словам сыктывкарки, в компании, где она работала, уборщиц не трудоустраивали.

“Все мои коллеги работали без трудового договора. Отток из этой компании был большой. Постоянно новых людей брали”,  — отметила сыктывкарка.

Девушка убиралась в магазинах. Работала от 6 до 10 часов.

“Мне платили за час 80 рублей с копейками. Работа ежедневная, выходные давали, но надо было их обговаривать. Платили мне каждый день, но в месяц сумма выходила меньше МРОТа”, — сообщила Полина.

Проблемы с выплатами была частой, но в один день, девушке просто отказались платить.

“Я отработала этот день, но менеджер мне сказала, что не заплатит. Они сослались на плохое качество работы. Я конечно, может и не самый лучший сотрудник, но каждая работа достойна оплаты”, —  поделилась Полина.

Девушка пригрозила судом менеджеру компании, но столкнулась только с хамством в свой адрес.

“Я позвонила менеджеру, чтобы мне выплатили сумму в размере 500 рублей за отработанный день, но она начала меня оскорблять. Говорила, что моя работа ничего не стоит, переходила на личности и крыла матом”, —  возмущается сыктывкарка.

В личной переписке с менеджером клининговой конторы девушку не раз оскорбили.

“Я написала, что, если они мне не заплатят, то я буду судиться. На что мне ответили очень коротко: “засранка, иди подмойся”, — высказалась горожанка.

После чего Полина решила обратиться в трудовую инспекцию.

“Я написала жалобу на компанию о том, что они берут на работу молодых девушек и обманывают. По трудовому договору не устраивают, зарплаты платят неудобно, еще и хамят. Мое заявление приняли и сказали подавать на них в суд”, — рассказала девушка.

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