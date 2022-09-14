В Сыктывкаре девушке отказались платить зарплату со словами “засранка, иди подмойся”. В редакцию портала “Про Город Сыктывкар” обратилась Полина Безносикова, которая рассказала об обмане с деньгами в клининговой службе.
Девушка работала около года уборщицей в клининговой компании. Когда она устраивалась, работодатель отказался оформлять трудовой договор.
“Он просто отказывается делать хоть какой-либо договор. Даже никак не аргументировал это. Просто говорил, что сейчас пока нет времени. Все мои обязанности оговаривались устно. Я была в трудном финансовом положении, поэтому этот вопрос я поднимала не часто”, — прокомментировала Полина.
По словам сыктывкарки, в компании, где она работала, уборщиц не трудоустраивали.
“Все мои коллеги работали без трудового договора. Отток из этой компании был большой. Постоянно новых людей брали”, — отметила сыктывкарка.
Девушка убиралась в магазинах. Работала от 6 до 10 часов.
“Мне платили за час 80 рублей с копейками. Работа ежедневная, выходные давали, но надо было их обговаривать. Платили мне каждый день, но в месяц сумма выходила меньше МРОТа”, — сообщила Полина.
Проблемы с выплатами была частой, но в один день, девушке просто отказались платить.
“Я отработала этот день, но менеджер мне сказала, что не заплатит. Они сослались на плохое качество работы. Я конечно, может и не самый лучший сотрудник, но каждая работа достойна оплаты”, — поделилась Полина.
Девушка пригрозила судом менеджеру компании, но столкнулась только с хамством в свой адрес.
“Я позвонила менеджеру, чтобы мне выплатили сумму в размере 500 рублей за отработанный день, но она начала меня оскорблять. Говорила, что моя работа ничего не стоит, переходила на личности и крыла матом”, — возмущается сыктывкарка.
В личной переписке с менеджером клининговой конторы девушку не раз оскорбили.
“Я написала, что, если они мне не заплатят, то я буду судиться. На что мне ответили очень коротко: “засранка, иди подмойся”, — высказалась горожанка.
После чего Полина решила обратиться в трудовую инспекцию.
“Я написала жалобу на компанию о том, что они берут на работу молодых девушек и обманывают. По трудовому договору не устраивают, зарплаты платят неудобно, еще и хамят. Мое заявление приняли и сказали подавать на них в суд”, — рассказала девушка.