В Сыктывкаре девушке отказались платить зарплату со словами “засранка, иди подмойся”. В редакцию портала “Про Город Сыктывкар” обратилась Полина Безносикова, которая рассказала об обмане с деньгами в клининговой службе.

Девушка работала около года уборщицей в клининговой компании. Когда она устраивалась, работодатель отказался оформлять трудовой договор.

“Он просто отказывается делать хоть какой-либо договор. Даже никак не аргументировал это. Просто говорил, что сейчас пока нет времени. Все мои обязанности оговаривались устно. Я была в трудном финансовом положении, поэтому этот вопрос я поднимала не часто”, — прокомментировала Полина.

По словам сыктывкарки, в компании, где она работала, уборщиц не трудоустраивали.