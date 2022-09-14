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Глава Коми Владимир Уйба прокомментировал итоги выборов

Глава Коми Владимир Уйба прокомментировал итоги выборовфото "Единой России"

Глава Республики Коми, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" в Коми Владимир Уйба прокомментировал итоги выборов в представительные органы местного самоуправления. 

Напомним, дни голосования на выборах в Воркуте, Инте, Ухте, Печоре, Сосногорске, Ижемском, Княжпогостском, Прилузском и Усть-Куломском районах прошли 10 и 11 сентября 2022 года. На территории Усть-Вымского района выборы прошли в течение трех дней – с 9 по 11 сентября 2022 года.

По итогам народного голосования 12 кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия" одержали победу: в Совете муниципального района "Печора" - по одномандатным избирательным округам 4 и 6, в Совете Прилузского района выиграли мандаты по округам 10, 24 и 25. В Усть-Куломском районе "Единая Россия" получила 1 мандат по третьему округу. В Совете Княжпогостского района у партии 2 мандата, у Воркуты 2 мандата по округам 7 и 9, в Совете ГП "Нижний Одес" – 1 мандат в пятимандатном округе 2. Также в Усть-Вымском районе кандидат от "Единой России" был избран в Совет ГП "Микунь" по 7-ому округу.

В Республике Коми победители распределились следующим образом: «Единая Россия» – 12, самовыдвижение – 5, иные политические партии – 7.

"Благодарю жителей республики за проявленную гражданскую позицию и поздравляю победителей. Люди, проголосовавшие за тех, кому они доверяют и на кого могут положиться, – истинные патриоты России. Результаты выборов показывают, какой политической силе жители готовы поручить конструктивное решение вопросов на местах. Также хочу обратиться к избранникам. Будьте примером для своих оппонентов, будьте на шаг впереди. В представлении интересов граждан, в защите и заботе о жителях проявляйте максимум ответственности. Работайте во благо своих избирателей, во благо нашей республики!" – подчеркнул Секретарь Регионального отделения партии "Единая Россия", Глава Республики Коми Владимир Уйба.

Стоит отметить, что в целом по России избирательная кампания прошла без нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.
Главный итог этих выборов – в том, что "Единая Россия" смогла сделать выводы и провести работу над ошибками, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя предварительные итоги голосования, прошедшего 9-11 сентября.

"В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81 % мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9 % мандатов). При этом нет разницы между регионами, где выборы проводились по смешанной системе, и регионами с мажоритаркой - везде у нас квалифицированное большинство, кроме Кирова, там у нас простое, чуть-чуть не добрали до квалифицированного", – подчеркнул Андрей Турчак.

Релама. "Единая Россия"

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