Экс-главу МФЦ Коми будут судить за присвоение трех миллионов рублей

В Коми перед судом предстанет Наталья Жегунова бывшая начальница регионального МФЦ. Обвинительное заключение по хищению в особо крупном размере утверждено прокурором республики.

По информации прокуратуры, с 2017 по 2021 фигурантка дела была руководителем МФЦ Коми. За это время она присвоила деньги, которые предназначались для премирования работников центра. Помимо того, женщина тратила деньги организации на поддержание своего делового и общественного образа. Ущерб, который она причинила, оценили в 2 921 400 рублей.