Мэрия Сыктывкара купит людям из аварийного дома квартиры в новостройке

Еще весной 2021 года в столице Коми расселили аварийный дом на Октябрьском проспекте. Это было нелегко: многие жильцы отказались от квартир в маневренном фонде, а компенсации им добиться так и не удалось. И вот, в сентябре 2022 года в мэрии, наконец, заявили, что люди получат квартиры в новостройках.

Как рассказали в администрации Сыктывкара, для горожан приобрели квартиры в строящемся доме. Их передадут новым владельцам после ввода дома в эксплуатацию, которая запланирована не ранее 1 первого декабря 2022 года. Процедура по изъятию жилых помещений и их оценка уже началась. Вскоре все собственники получат соответствующие документы.