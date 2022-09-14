Пенсионеры Коми смогут получить еще одну выплату

Пенсионный фонд объявил о новой компенсации для пенсионеров-северян. Речь идет о проезде к месту отдыха, если он совершен на личном авто с 24 августа 2022 года. Ранее за это компенсацию не давали.

Сейчас пенсионеры, которые едут на своей машине, смогут вернуть деньги, потраченные на топливо. При выплатах учитываются некоторые важные условия: максимальный предел затрат, который определяется нормами расхода топлива, установленными Минтрансом, а также кратчайший путь до места отдыха.