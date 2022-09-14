Жители Республики Коми могут оформить ОСАГО в отделениях Сбера

У автовладельцев Республики Коми есть возможность оформить полис ОСАГО в одной из 12 страховых компаний в отделениях СберБанка. Сотрудники СберБанка рассчитают стоимость полиса в разных страховых компаниях с учётом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО. Для заключения договора необходимо всего три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: