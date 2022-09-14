В Коми депутаты Серегово игнорируют требование прокуратуры уволить главу села

Прокуратура Княжпогостского района противостоит депутатам села Серегово. Несмотря на требование уволить руководительницу поселения, народные избранники не собираются этого делать.
По результатам проверки стало ясно, что главу села признали виновной в незаконном проникновении в жилище. Вступление в силу обвинительного приговора предусматривает досрочное прекращение полномочий главы Серегово, однако сельсовет проигнорировал его. Никаких действий депутаты принимать не стали, более того, главу села премировали в размере одного должностного оклада.
Совет мотивировал свои действия тем, что их не принуждают выполнить требование в судебном порядке. После этого прокуратура все же направила иск в суд, где он находится на рассмотрении.
Напомним, фигуранткой уголовного дела глава села Серегово стала после того, как вломилась в один из домов в поисках своей дочери. Она стала требовать выдать ее, а на заявления, что девушки в доме нет, стала вести себя агрессивно. Все это попало на камеру.