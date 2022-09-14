В Коми завершились поиски пропавшего грибника с родинкой на лице

Поиски мужчины, который пропал в лесу 13 сентября в селе Мордино Корткеросского района, подошли к концу. Об их завершении сообщили волонтеры Лиза Алерт.

Напомним, 65-летний Сергей Канев отправился в лес за грибами, однако назад он не вернулся и на следующий день. Тогда на поиски отправились жители села и волонтеры. Утром 14 сентября его удалось найти.