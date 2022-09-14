В Сыктывкарском городском суде перенесли заседание по делу Ирины Шеремет

Судебное заседание по делу Ирины Шеремет перенесли. На слушания не явился представитель потерпевшей стороны.

В Сыктывкарском городском суде 14 сентября в 10:00 должны были пройти слушания по делу Ирины Шеремет. Виновнице резонансной аварии должны были вынести приговор. Но на заседание не пришел представитель потерпевшей стороны, из-за чего процесс перенесли на 4 октября 2022 года.