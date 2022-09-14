В Сыктывкарском городском суде перенесли заседание по делу Ирины Шеремет

Судебное заседание по делу Ирины Шеремет перенесли. На слушания не явился представитель потерпевшей стороны.
В Сыктывкарском городском суде 14 сентября в 10:00 должны были пройти слушания по делу Ирины Шеремет. Виновнице резонансной аварии должны были вынести приговор. Но на заседание не пришел представитель потерпевшей стороны, из-за чего процесс перенесли на 4 октября 2022 года.
Напомним, 1 октября 2021 года сыктывкарка на автомобиле “Suzuki” наехала на восьмилетнего мальчика, после чего хотела скрыться с места преступления, выехала на тротуар и насмерть сбила женщину 1983 года рождения. Запись ДТП с видеорегистратора позже опубликовали СМИ.