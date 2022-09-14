В Сыктывкаре новый тротуар заблокировал пожарный выезд из детсада

Исполняющий обязанности мэра Владимир Голдин осмотрел пригородные поселки Сыктывкара, где сейчас продолжается ремонт по проекту БКАД. После этого он высказался на своей странице в соцсети, где выразил претензии к подрядчику.

Несмотря на не вполне удовлетворительный ход работ, глава города отметил, качество ремонта по улице Трудовой в поселке Краснозатонский. Тем не менее, некоторые ситуации доходят до абсурда. Так, на улице Судостроительной оборудовали тротуар, но его сделали так, что выезд из детского сада №65 стал невозможен.