26 % покупок в Интернете совершается в Республике Коми с помощью SberPay

40 % держателей карт СберБанка в Республике Коми выбирают SberPay для оплаты онлайн-покупок товаров и услуг. Сервис позволяет совершать безналичные операции в интернете из доверенной зоны СберБанк Онлайн, не вводя реквизиты банковской карты. Это удобно, так как исключает ошибки на стадии заполнения платежной формы, и безопасно, потому как данные держателя карты не передаются на сторонние сайты. Пользователю SberPay не нужно помнить, сколько средств есть на счете: эта информация будет доступна непосредственно перед совершением покупки. Кроме того, сервис не имеет привязки к какой-то конкретной карте: клиент может выбрать для оплаты любую из имеющихся.

Преимущества сервиса отмечают и представители бизнеса. В частности, использование SberPay повышает конверсию в покупку, а для его подключения не требуется никаких дополнительных настроек, если предприниматель уже пользуется интернет-эквайрингом СберБанка.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: