В Коми присяжные оправдали мужчину, который пытался застрелить знакомого

В горсуде Усинска рассмотрели уголовное дело о покушении на убийство. На скамье обвиняемых был местный житель, который стрелял в знакомого.

Как сообщили в суде, мужчина изрядно выпил, а затем взял ружье, патроны и на почве личной неприязни решил застрелить своего знакомого. Он выстрелил в него, но промахнулся. Впрочем, у ружья было два ствола, поэтому он нажал на курок еще раз, однако и тогда выстрел не достиг цели.