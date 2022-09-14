В Сыктывкаре снова тепло: прогноз погоды на 14 сентября

14 сентября в столице Коми снова потеплеет. Похоже, осень все же даст горожанам еще немного насладиться мягкими лучами солнца. О том, насколько сильно вырастет температура воздуха в этот день, рассказали в ЦГМС региона.

Как сообщили метеорологи, сегодня воздух прогреется сразу до +15... +17 градусов. Облачность будет переменной, поэтому можно расчитывать на ясные моменты, а осадков преимущественно не ожидается. Ветер будет слабым, юго-западным и южным. Другие районы Коми сентябрь тоже порадует: потепление ожидается почти везде.