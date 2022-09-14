Врач рассказал, можно ли заболеть гриппом и коронавирусом одновременно

По мнению вирусолога, заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Петра Чумакова, не исключено развитие сочетанной инфекции при одновременном заражении и коронавирусом, и гриппом, однако такие случае скорее являются экзотикой.
Зачастую, по его словам, человек сначала подхватывает один вирус, а потом спустя какое-то время инфицируется другим. При этом так как в ответ на первый вирус в организме начинает вырабатываться интерферон, он будет защищать от проникновения второго вируса в клетки.
"Даже если второй возбудитель болезни есть в дыхательных путях, он не вызовет болезнь", — отметил врач в беседе с aif.ru, добавив, что для вирусных инфекций это типично.
Кроме того, способ заражения и у гриппа, и у ковида одинаковый - воздушно-капельный, поэтому интерферона в слизистой носоглотки будет много, пишет "РГ".