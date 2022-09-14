Напряженные ситуации и склонность к иллюзиям: гороскоп на 14 сентября

Утром закрепите свой профессиональный или творческий успех. В отношениях с партнёрами, шефом, любимым человеком проявите порядочность, это вам зачтется. Сегодня наилучшее время для планирования. Во второй половине дня вам лучше подстраиваться к обстоятельствам, чем пытаться руководить ими. Не исключается ипохондрия, рассеянность, необоснованная подозрительность. Избегайте путаницы при приеме лекарств.

В течение этого дня звезды рекомендуют вам придерживаться логического подхода к любым ситуациям. Сегодня следовать такой рекомендации будет проще. Сейчас вы заметите усиление внимания и больше возможностей для концентрации. Последовательность в действиях и их детальное планирование помогут вам добиваться успеха. Во второй половине дня ситуация будет более напряжённой. Сейчас у вас появится склонность к иллюзиям, усилятся сомнения, которые зачастую будут необоснованными. В это время не рекомендуется слишком доверять своей интуиции. Логика сейчас поможет избежать серьёзных ошибок.

В начале дня вами будет руководить чувство долга. Ваши планы будут определяться ответственностью перед семьёй или привычными профессиональными обязанностями. Во второй половине суток можно расслабиться, послушать музыку, посмотреть фильм, погрузиться в какую-либо нетрадиционную, но полезную деятельность. Сегодня появится возможность сбросить с себя груз обязательств и наконец заняться личной жизнью.

Близнецы

Если хотите произвести впечатление надёжного человека, приступайте к делам пораньше. Именно утром у вас есть шанс спокойно выполнить задуманное: например, упорядочить свою личную жизнь. Во второй половине суток не давайте обещаний и не меняйте свои прежние планы. Возможно, сегодня от вас будут что-то скрывать. Избегайте сомнительных решений, не поддавайтесь соблазнам, не преследуйте две или три цели одновременно.

Рак

В начале дня не отступайте от уже принятого плана. Это позволит вам внести больше порядка в финансовые дела, в домашнюю обстановку, в отношения с детьми и родителями. Вторая половина суток благоприятствует коротким перемещениям, поиску полезной информации и новых впечатлений. В это время вы можете отправиться в поездку или на прогулку. Интуиция сегодня подскажет вам, как найти путь к сердцу сурового партнёра.

Лев

Утром вы сможете сами управлять своей жизнью и не позволите никому вмешиваться в ваши планы. Вторая половина суток снимет с вас некоторые обязательства, но может лишить вас приятного чувства самостоятельности и независимости. Сегодня могут стать менее ясными ваши ближайшие перспективы, в том числе финансовые. Вечером желательно воздержаться от крупных денежных трат и от новых деловых знакомств.

Дева

Планы, составленные утром, в течение дня могут быть существенно изменены или даже полностью забыты. Вечером вас могут подвести рассеянность, непоследовательность, сентиментальность, а также податливость на соблазн и подверженность вредным привычкам. Сегодня будет проблематичным открытое и честное взаимодействие с партнёром по браку. Избегайте злоупотребления допингом, лекарствами и напитками, содержащими алкоголь.

Весы

Утром вы будете чётко знать, чего хотите и как этого добиться. Вторая половина дня может ознаменоваться изменением обстановки, запутанностью отношений, неясностью планов. Не исключены тайные сомнения, вызванные переменой в самочувствии (например, какими-либо странными нетипичными симптомами). Сегодня не лучшее время для начинаний. Предложения, полученные в этот период суток, не стоит воспринимать всерьёз.

Скорпион

В начале дня не упускайте возможность завершить свою работу и должным образом оформить ее результаты. На это вам будет отведено не так уж много времени. Вторая половина дня подходит для смены обстановки, для непринужденного общения, для обсуждения секретов и загадочных явлений. Сегодня возможны колебания между перспективой тайного романтического свидания и возможностью вновь встретиться с друзьями по интересам.

Стрелец

Утренние часы благоприятны для планирования профессиональных мероприятий, личных встреч, традиционных развлечений. Вторая половина суток может создать вокруг вас атмосферу недосказанности или загадочности. Сегодня вы можете столкнуться с неуверенностью в себе, а также с чужим обманом. Избегайте ненадёжных, льстивых людей с двойной моралью, особенно если они претендуют на роль ваших друзей или партнёров.

Козерог

Желание заниматься делами и нести на своих плечах груз ответственности сегодня быстро пропадет. После полудня переходите к свободному режиму и делайте то, что подсказывает вам интуиция. В это время может усилиться ваш интерес к другим странам, расширению кругозора, общению с удаленными корреспондентами. Не исключены забавные совпадения и странные недоразумения, особенно в дороге или в процессе переписки.

Водолей

Утром вам покажется, что вы взяли управление ситуацией в собственные руки и можете больше ни о чем не волноваться. Однако события второй половины дня заставят вас усомниться в этом. Сегодня вас могут вновь охватить неприятные тайные подозрения, а мелкие обстоятельства будут постоянно подбрасывать вам пищу для колебаний. Попытка улучшить положение и внести ясность приведет к ещё большей путанице.

Рыбы

Сегодня загадочное и непоследовательное поведение партнёра будет постоянно интриговать вас. Любимый человек может скрывать от вас и свою искреннюю симпатию, и своё тайное недовольство. Прежде чем обижаться или обвинять, подумайте над собственным поведением. Не исключено, что вы столкнулись с зеркальным отражением своего характера и теперь можете интуитивно понять, что чувствует в общении с вами другой человек.