Жители Сыктывкара и чиновники спорили о скандальном сквере и инфекционной больнице

12 сентября в концертном зале “Сыктывкар” состоялись общественные обсуждения по вопросу изменения генерального плана города вместе с региональными и местными чиновниками. Напомним, это уже не первая подобная встреча. Подобные собрания проходили еще в феврале 2022 года. Корреспондент “Про Город Сыктывкар” побывал на этой встрече.
Одной из главных тем стало обсуждение строительства новой инфекционной больницы на улице Воркутинской. Идея строительства подняла настоящий переполох среди горожан, которые находились в зале. Каждый старался высказаться и переубедить чиновников в необходимости строительства инфекционной больницы.
“По сравнению с прошлыми слушаниями сейчас, вы точно так же не подготовлены! Я думала, откроют этот вопрос, покажут, сколько гектаров, где именно, сколько от моей калитки будет расстояние. Или вы хотите по проселочной дороге проезжать? Этого не будет!” — заявила одна из жильцов дома по улице Воркутинской.
“У нас есть проблема с медицинскими кадрами. Вы, открывая новые койки, вообще подумали, кто будет их обслуживать?” — добавила акушерка перинатального центра Валентина Канева.
Сотрудник мэрии заявил, что сейчас проект на стадии обсуждения и как такового проекта и его одобрения еще нет. Ведь сначала нужно услышать мнения граждан.
“Прошу обратить внимание ваше и участников мероприятия, что сейчас мы не можем обсуждать каких либо технических решений, потому что это является следствием предоставленных условий для работы специалистов. Концепции пока еще нет, потому что мы еще не обсудили это с вами. С горожанами”, — заявил первый заместитель руководителя администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Александр Можегов.
Жители Сыктывкара почти час спорили о необходимости строительства новой инфекционной больницы, при этом упоминали так и недостроенную инфекционную больницу на Гаражной. Главный врач инфекционной больницы Владимир Катков подчеркнул, что “не хватает мест”, поэтому необходимость абсолютно очевидна.
Еще одной спорной темой стало строительство сквера в микрорайоне Орбита. Ранее на перекрестке улиц Тентюковская и Петрозаводская находилась парковка. Жители этого района надеются на возвращение к озеленению территории. За это в частности выступают общественные активисты, которые уже не первый год пытаются как-то наладить контакт с властью и обустроить сквер. Сами чиновники предлагают на этом месте построить дом. Но жители не согласны с этим решением, опасаясь, что это испортит нынешний облик района.
“Если закрыть украшенные северными орнаментами 9-этажки новыми постройками, район лишится своеобразных входных ворот”, — заявил урбанист Дмитрий Махов
Большинство решений по итогам прошедших слушаний с учетом мнения граждан утвердят на скором Совете Города.