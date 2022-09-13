Жители Сыктывкара и чиновники спорили о скандальном сквере и инфекционной больнице

12 сентября в концертном зале “Сыктывкар” состоялись общественные обсуждения по вопросу изменения генерального плана города вместе с региональными и местными чиновниками. Напомним, это уже не первая подобная встреча. Подобные собрания проходили еще в феврале 2022 года. Корреспондент “Про Город Сыктывкар” побывал на этой встрече.

Одной из главных тем стало обсуждение строительства новой инфекционной больницы на улице Воркутинской. Идея строительства подняла настоящий переполох среди горожан, которые находились в зале. Каждый старался высказаться и переубедить чиновников в необходимости строительства инфекционной больницы.

“По сравнению с прошлыми слушаниями сейчас, вы точно так же не подготовлены! Я думала, откроют этот вопрос, покажут, сколько гектаров, где именно, сколько от моей калитки будет расстояние. Или вы хотите по проселочной дороге проезжать? Этого не будет!” — заявила одна из жильцов дома по улице Воркутинской.