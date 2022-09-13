В Коми в пять раз выросла заболеваемость вирусом Коксаки. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор Коми сообщает "Комиинформ".

Согласно данным ведомства, за 8 месяцев с начала текущего года в Коми зарегистрирован рост экзотических заболеваний. Так, медики зафиксировали 154 случая энтеровирусной инфекции. Случаев заражения стало в пять раз больше, если сравнивать с тем же периодом 2021 года. Во всех случаях это были вирусы Coxaki и ECHO.