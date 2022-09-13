В Коми в пять раз выросла заболеваемость вирусом Коксаки. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор Коми сообщает "Комиинформ".
Согласно данным ведомства, за 8 месяцев с начала текущего года в Коми зарегистрирован рост экзотических заболеваний. Так, медики зафиксировали 154 случая энтеровирусной инфекции. Случаев заражения стало в пять раз больше, если сравнивать с тем же периодом 2021 года. Во всех случаях это были вирусы Coxaki и ECHO.
Интенсивный рост заболеваемости отмечен во второй половине июля. В столице Коми выявлено 92 случая, в Сыктывдине - 24, в Ухте - 17. Болели дети до 14 лет, но больше всего - с 1 до 2 лет. 40 несовершеннолетних заболели в детских коллективах. Заболевания проявлялись в виде вирусных экзантем, ангин и ОРВИ.