Врач предупредила об опасности вареного картофеля

Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала о вреде горячего картофеля. Специалист отметила, что перед употреблением картофель должен остыть до комнатной температуры. В таком случае уровень глюкозы не сильно возрастет, а крахмал частично будет ферментироваться в кишечнике, что приведет к росту числа полезных бактерий.

Кроме того, врач заявила, что вареный картофель может быть частью диеты. Некоторые блюда с картофелем имеют высокую калорийность: порцию картофеля фри по калорийности можно приравнять к другим видам фастфуда, в пюре добавляют много сливочного масла, молока и сливок, в драники — муку и масло.