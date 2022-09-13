В Коми завершили поиски женщины, которая пропала после Дня Республики

В Ухте завершились поиски Светланы Токтаевой, которая исчезла 24 августа. К несчастью, ее больше нет в живых, сообщает БНК.

По информации Следственного Комитета, тело 41-летней женщины нашли в машине на улице Машиностроителей. Известно также, что ее нашли еще в конце августа, хотя поиски продолжались три недели. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.