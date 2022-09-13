Сыктывкарец притворился курьером и обокрал сотрудников офиса

В столице Коми поймали подозреваемого в краже. Преступник проник в офис под видом курьера и украл деньги сотрудников. Об этом рассказали в МВД региона.

В дежурную часть заявила сотрудница компании, которая рассказала, что вернулась с работы и обнаружила пропажу денег в кошельке. Кто-то украл у нее 16 500 рублей. Оказалось, что деньги пропали не только у нее, но и у ее коллеги, который лишился 2 тысяч рублей.