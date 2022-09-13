Сыктывкарец притворился курьером и обокрал сотрудников офиса

В столице Коми поймали подозреваемого в краже. Преступник проник в офис под видом курьера и украл деньги сотрудников. Об этом рассказали в МВД региона.
В дежурную часть заявила сотрудница компании, которая рассказала, что вернулась с работы и обнаружила пропажу денег в кошельке. Кто-то украл у нее 16 500 рублей. Оказалось, что деньги пропали не только у нее, но и у ее коллеги, который лишился 2 тысяч рублей.
Полицейские опросили работников организации и выяснили, что они видели подозрительного мужчину в темной одежде. Вскоре того, на кого указали сотрудники, задержали. Им оказался многократно судимый житель Сыктывкара 1984 года рождения.
Оказалось, что мужчина дождался, когда будет много посетителей, после чего он поднялся на второй этаж, зашел в один из кабинетов и забрал деньги из первых попавшихся двух сумок.
Деньги мужчина потратил в Кировской области, но попался сотрудникам Госавтоинспекции, после чего его доставили обратно в столицу Коми. Возбуждено уголовное дело.