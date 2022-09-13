В Коми изменился способ начисления платы за коммунальные услуги

В Коми утвердили новый порядок расчета за ЖКХ. Изменения коснутся почти всех пунктов: электроэнергии, общедомовых нужд, платы за воду, как горячую, так и холодную и прочего. В силу новый порядок вступил с 1 сентября. В чем суть нововведений, объяснили в службе стройжилтехнадзора Коми.

Обновленная система расчета касается горожан, которые живут в домах с УК, ТСЖ и кооперативов, где установлены общедомовые приборы учета и не принято решение о плате за ЖКУ по факту за прошедший месяц. В случае, если общедомовых приборов нет, способ начисления останется прежним.