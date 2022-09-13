В Коми изменился способ начисления платы за коммунальные услуги

В Коми утвердили новый порядок расчета за ЖКХ. Изменения коснутся почти всех пунктов: электроэнергии, общедомовых нужд, платы за воду, как горячую, так и холодную и прочего. В силу новый порядок вступил с 1 сентября. В чем суть нововведений, объяснили в службе стройжилтехнадзора Коми.
Обновленная система расчета касается горожан, которые живут в домах с УК, ТСЖ и кооперативов, где установлены общедомовые приборы учета и не принято решение о плате за ЖКУ по факту за прошедший месяц. В случае, если общедомовых приборов нет, способ начисления останется прежним.
Теперь оплата будет исходить из тех самых общедомовых приборов, а не по нормативу. При новом способе начисления доплачивать или переплачивать больше не придется. В счетах будет только фактически потребленная энергия. При этом можно выбрать один из трез способов начисления:
- Ежемесячное начисление по показаниям общедомовых счетчиков. Плата при этом каждый месяц будет разной и будет зависеть от количества потребленного ресурса в отчетном месяце.
- По среднемесячному потреблению. В этом случае ежегодно в первом квартале будет проводится корректировка на основании показаний общедомовых приборов учета.
- Исходя из установленных нормативов потребления. Здесь также будет проводится ежегодная корректировка начисления по показаниям приборов учета.
Способ начисления граждане могут выбрать на собрании собственников. В случае, если договориться не получится, начисление будет происходить по третьему способу.