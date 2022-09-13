Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми изменился способ начисления платы за коммунальные услуги

В Коми изменился способ начисления платы за коммунальные услуги

В Коми утвердили новый порядок расчета за ЖКХ. Изменения коснутся почти всех пунктов: электроэнергии, общедомовых нужд, платы за воду, как горячую, так и холодную и прочего. В силу новый порядок вступил с 1 сентября. В чем суть нововведений, объяснили в службе стройжилтехнадзора Коми.

Обновленная система расчета касается горожан, которые живут в домах с УК, ТСЖ и кооперативов, где установлены общедомовые приборы учета и не принято решение о плате за ЖКУ по факту за прошедший месяц. В случае, если общедомовых приборов нет, способ начисления останется прежним.

Теперь оплата будет исходить из тех самых общедомовых приборов, а не по нормативу. При новом способе начисления доплачивать или переплачивать больше не придется. В счетах будет только фактически потребленная энергия. При этом можно выбрать один из трез способов начисления:

  1. Ежемесячное начисление по показаниям общедомовых счетчиков. Плата при этом каждый месяц будет разной и будет зависеть от количества потребленного ресурса в отчетном месяце.
  2. По среднемесячному потреблению. В этом случае ежегодно в первом квартале будет проводится корректировка на основании показаний общедомовых приборов учета.
  3. Исходя из установленных нормативов потребления. Здесь также будет проводится ежегодная корректировка начисления по показаниям приборов учета.

Способ начисления граждане могут выбрать на собрании собственников. В случае, если договориться не получится, начисление будет происходить по третьему способу.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости