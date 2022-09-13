Выяснились подробности о состоянии пострадавшей в ДТП в центре Сыктывкара

Выяснились подробности о пострадавшей в ДТП, которое произошло в центре Сыктывкара. Об этом порталу “Про Город Сыктывкар” сообщила пресс-служба Минздрава Коми.
Напомним, 12 сентября около 18:45 на перекрестке улиц Первомайская и Куратова лоб в лоб столкнулись два автомобиля “Киа Рио” и “ВАЗ”.
В аварии пострадала девушка 1997 года рождения. Она сидела на переднем сидении “ВАЗа” непристегнутая. У сыктывкарки травмы средней тяжести: черепно-мозговая травма, множественные порезы лица. Ее госпитализировали, сейчас она находится в Эжвинской районной больнице.