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Выяснились подробности о состоянии пострадавшей в ДТП в центре Сыктывкара

Выяснились подробности о состоянии пострадавшей в ДТП в центре СыктывкараФото очевидца

Выяснились подробности о пострадавшей в ДТП, которое произошло в центре Сыктывкара. Об этом порталу “Про Город Сыктывкар” сообщила пресс-служба Минздрава Коми.

Напомним, 12 сентября около 18:45 на перекрестке улиц Первомайская и Куратова лоб в лоб столкнулись два автомобиля “Киа Рио” и “ВАЗ”.

В аварии пострадала девушка 1997 года рождения. Она сидела на переднем сидении “ВАЗа” непристегнутая. У сыктывкарки травмы средней тяжести: черепно-мозговая травма, множественные порезы лица. Ее госпитализировали, сейчас она находится в Эжвинской районной больнице.

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