Выяснились подробности о состоянии пострадавшей в ДТП в центре Сыктывкара

Выяснились подробности о пострадавшей в ДТП, которое произошло в центре Сыктывкара. Об этом порталу “Про Город Сыктывкар” сообщила пресс-служба Минздрава Коми.

Напомним, 12 сентября около 18:45 на перекрестке улиц Первомайская и Куратова лоб в лоб столкнулись два автомобиля “Киа Рио” и “ВАЗ”.