Житель Коми получил 25 лет колонии за надругательство над детьми

В Коми вынесли суровый приговор 30-летнему жителю Троицко-Печорского района. Его признали виновным в сексуальном надругательстве над двумя девочками, своей дочерью и сожительницей.

Как сообщили в Следственном комитете, в 2014-2021 годах 30-летний мужчина совершил несколько очень серьезных преступлений сексуального характера. Одно из них против своей же малолетней дочери, второе — против своей сожительницы, а также против двух девочек-подростков. Два преступления он совершил вместе с 29-летним соучастником.