В аварии в центре Сыктывкара пострадала девушка

В Сыктывкаре два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Есть пострадавшие. Об этом порталу “Про Город Сыктывкар” сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Сыктывкару.

Авария произошла около 18:45 вечера 12 сентября на перекрестке улиц Первомайская и Куратова между автомобилями “Киа Рио” и ВАЗ-21110. ДТП случилось по вине водителя иномарки. За рулем была женщина 1981 года рождения, она ехала по улице Куратова со стороны улицы Западная. На перекрестке водитель выполняла поворот налево и не уступила дорогу отечественному авто. В результате произошло столкновение.