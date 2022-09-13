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В аварии в центре Сыктывкара пострадала девушка

В аварии в центре Сыктывкара пострадала девушкаСкриншот из видео очевидца

В Сыктывкаре два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Есть пострадавшие. Об этом порталу “Про Город Сыктывкар” сообщили в  ГИБДД УМВД России по городу Сыктывкару.

Авария произошла около 18:45 вечера 12 сентября на перекрестке улиц Первомайская и Куратова между автомобилями “Киа Рио” и ВАЗ-21110. ДТП случилось по вине водителя иномарки. За рулем была женщина 1981 года рождения, она ехала по улице Куратова со стороны улицы Западная. На перекрестке водитель выполняла поворот налево и не уступила дорогу отечественному авто. В результате произошло столкновение. 

В результате аварии пострадала девушка 1997 года, которая находилась на переднем сидении ВАЗа. У нее черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Пострадавшая госпитализирована.

Видео с места аварии смотрите в нашем Telegram-канале.

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